Coronavirus, al via sperimentazione vaccino allo Spallanzani

È partita oggi la sperimentazione sull’uomo del vaccino anti-Covid19 all’Istituto Spallanzani di Roma. A darne l’annuncio il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“Questa mattina è stata inaugurata la prima dose di vaccino al primo dei quattromila volontari che hanno risposto all’appello dell’Istituto Spallanzani. Questo rende la giornata di oggi una giornata molto importante perché stiamo parlando del vaccino italiano, sostenuto dalla regione Lazio dal ministero per la Ricerca. E’ un importante passo in avanti nella ricerca per la lotta al coronavirus. Noi abbiamo sostenuto con grande forza questo progetto di ricerca”.

Zingaretti questa mattina ha partecipato all’avvio della sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull’essere umano, presso l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La prima fase della sperimentazione durerà 24 settimane e oggi è stata infusa la prima dose di vaccino al primo volontario, che adesso si trova in osservazione all’Inmi Spallanzani.

“Voglio ringraziare i quattromila volontari e l’equipe scientifica dello Spallanzani. La Regione seguirà passo dopo passo l’evoluzione del processo di sperimentazione del vaccino così da arrivare a una possibile, ma con le garanzie dovute, alla produzione industriale di questo vaccino e alla sua distribuzione”, ha aggiunto il governatore del Lazio.

“Noi crediamo molto nel vaccino bene comune, per questo abbiamo voluto con lo Spallanzani, con il ministero dell’Università e della Ricerca, finanziare il progetto di ricerca perché il vaccino italiano sarà pubblico, a disposizione, al termine della fase di sperimentazione di tutti coloro che ne avranno necessità”, ha concluso.