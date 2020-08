Coronavirus: Zingaretti, a breve campagna vaccinale influenzale

“Il Lazio tra qualche giorno aprira’ la piu’ grande campagna per il vaccino influenzale” . Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della visita delle postazioni per i test rapidi anti Covid-19 presso l’aeroporto di Fiumicino. “Abbiamo raddoppiato le dosi di vaccino per l’influenza stagionale – ha sottolineato Zingaretti – e inizieremo subito questa campagna, perche’ e’ importante eliminare dagli ospedali il piu’ alto numero possibile di ricoveri inappropriati e soprattutto tutelare la vita delle persone con il vaccino stagionale. Io sono l’esempio fisico di chi ha avuto il Covid, me ne sono accorto presto perche’ avevo fatto il vaccino antinfluenzale”.

Infine ‘scuole sicure’: ringrazio gli operatori dei medici di medicina generale – ha detto Zingaretti – e tutta la struttura pubblica accreditata e non, per questo grande sforzo, questo progetto sta andando avanti, sono oltre 10mila gli operatori della scuola che si sono iscritti per i test sierologici. Oggi un’altra Asl ha iniziato ad raccogliere gli appuntamenti. Dobbiamo avere fiducia, vinceremo noi, il virus verra’ sconfitto. Ora e’ il tempo di collaborare con comportamenti responsabili e politiche sanitarie che tentano di contenere il virus e con collaborazioni, come quella straordinaria con Adr che ha costruito questo filtro nella capitale molto importante. Continuiamo con questo spirito e i mesi che abbiamo avanti li combatteremo a viso aperto”.