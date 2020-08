Precipita dal settimo piano, gravissimo 27enne a Roma

Tragedia questa mattina a Roma, in via Scandriglia, nel quartiere Africano, dove all’interno di un cortile condominiale alle 5.30 del mattino alcune persone hanno ritrovato riverso a terra il corpo di un ragazzo di 27 anni. Il giovane, studente fuori sede, era precipitato dalla finestra della sua abitazione al settimo piano.

In gravissime condizioni, ma ancora vivo, e’ stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Roma. La prognosi per lui e’ riservata, le sue condizioni sarebbero critiche. Nella palazzina, intanto, i Carabinieri della 7a sezione di via In Selci hanno effettuato i rilievi del caso per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso.