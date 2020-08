Altro ‘flambus’, vettura in fiamme su Tangenziale

La notte scorsa i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti sulla Tangenziale, direzione San Giovanni all’altezza della Salaria, per l’incendio di un autobus dell’Atac. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta.

L’incendio – fa sapere l’Atac – ha interessato “per ragioni da accertare” la parte posteriore del veicolo che “percorreva viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all’1.30”. Il bus, in funzione da 16 anni, era fuori servizio. “L’autista – spiega l’azienda – ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco Non ci sono state conseguenze per le persone”.