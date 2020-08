Covid: Lazio, pronti a fare test a imbarchi per Sardegna

“Pronti a fare i test anche per gli imbarchi verso l’isola perche’ per noi la tutela della salute pubblica viene prima della polemica politica, ponendo in essere azioni concrete, efficaci e tempestive”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al drive-in allestito presso il Porto di Civitavecchia. “Voglio rivolgere un grazie ai nostri straordinari operatori per l’enorme sforzo che stanno compiendo in queste ore, che ha consentito l’individuazione e il tracciamento di oltre 500 casi positivi – ha aggiunto D’Amato -. Il lavoro che i nostri operatori stanno svolgendo e’ un esempio per l’intero Paese. Ci aspettiamo che anche altri facciano lo stesso. Ogni dilazione e’ un ritardo che non ci possiamo permettere nel contrasto alla pandemia”.

Intanto il deputato romano del M5s Stefano Vignaroli, in un post su Facebook, comunica di essere positivo al Covid-19 a seguito di una vacanza in Sardegna. “Sono positivo al Covid – scrive Vignaroli -. La meravigliosa Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarentena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi. Sto piu’ o meno bene. Anzi dentro ho una fiamma che da tempo non sentivo e sorrido – conclude – perche’ sono fortunato e a breve potro’ tornare libero di muovermi, ho tante cose da fare e da vivere”. (