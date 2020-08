Non si ferma all’alt e tenta investire carabiniere, arrestato

Non si e’ fermato all’alt e ha tentato di investire un carabiniere. I Carabinieri hanno arrestato un 25enne peruviano, ma residente a Monterotondo e gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico Ufficiale. Ieri pomeriggio, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via Fracchia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno imposto l’alt al giovane, in transito a bordo di un’autovettura, che non si e’ fermato ma ha accelerato tentando di investire un militare e scappando ad alta velocita’.

Ne e’ scaturito un inseguimento, nel corso del quale il 25enne ha invaso piu’ volte il senso di marcia opposto e percorso alcune strade contromano. Poi ha abbandonato l’auto e ha continuato la fuga a piedi tentando di far perdere le proprie tracce nelle campagne.

I Carabinieri, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia Roma Montesacro, hanno iniziato immediatamente le ricerche che, con l’assistenza di un elicottero dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Roma – Urbe che ha sorvolato l’area, hanno portato all’arresto del giovane.