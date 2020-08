Raggi su San Basilio, “vogliamo cambiare sorti del quartiere”

“Ci sono quartieri della città dove le persone oneste e per bene, che sono la maggioranza, si sentono schiacciate e ridotte al silenzio a causa di criminali che pensano di poter agire indisturbati. A questi cittadini voglio dire che le Istituzioni ci sono, sono unite e pronte a dare loro sostegno”. Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che ieri ha visitato il quartiere di San Basilio.

“Lo stiamo facendo per esempio a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove sono tornata insieme a don Antonio Coluccia, da sempre in prima linea nell’aiutare i ragazzi di periferia, e alla polizia di Stato: con loro stiamo lavorando per riappropriarci di alcune strutture di proprietà del Comune rimaste in disuso per anni, o utilizzate dagli spacciatori per i loro traffici. Qualche settimana fa abbiamo tirato su le saracinesche di alcuni locali e ce li siamo ripresi – ha continuato la prima cittadina di Roma -. Li riconsegneremo ai cittadini per organizzare attività di recupero per i giovani o realizzare una palestra per i ragazzi di San Basilio. Non a caso, durante la nostra prima visita era presente il pugile delle Fiamme Oro Roberto Cammarelle e oggi era con noi la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali. Sono tante le persone che ci stanno aiutando e stanno contribuendo per cambiare le sorti di questo quartiere. Gli stessi cittadini stanno tornando a riappropriarsi dei propri spazi, come ci hanno raccontato alcuni residenti che si stanno prendendo cura di un parco nelle vicinanze. Questa ovviamente è solo una prima risposta, ma quello che ci chiedono i cittadini è semplice: essere presenti. Noi ci siamo. È importante, però, unire le forze, perché solo così potremo davvero invertire la rotta”, ha concluso Virginia Raggi.