Ztl, negozianti minacciano ricorso al Tar contro chiusura

Dopo la lettera inviata alla sindaca Raggi, nella quale si chiedeva il prolungamento dell’apertura della Ztl nel centro storico, Confcommercio è pronta a dare battaglia in tribunale se da lunedì (così come previsto) saranno riattivati i varchi nelle zone a traffico limitato della Capitale.

Il Comune ha già fatto sapere ai commercianti che da 31 agosto saranno nuovamente chiuse le Ztl diurne del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, che erano state disattivate durante il lockdown per agevolare gli spostamenti di medici e infermieri e poi, nella fase 2, per aiutare i negozianti.

Il fronte pentastellato appare diviso (possibilista l’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti; contrario alla proroga il consigliere capitolino e presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno “ la ztl non è una tassa, non si usi come leva fiscale”)

ma sembra improbabile che si vada verso una proroga.