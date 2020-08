Coronavirus: 35mila prenotazioni per test personale scuola

Per il ritorno a scuola nel Lazio “ci saranno due azioni principali: i test sierologici a tutto il personale scolastico che sono iniziate il 20 agosto, e ad oggi abbiamo 35mila prenotazioni e ci aspettiamo un aumento considerevole in queste settimane. La seconda azione importante è la nascita delle equipe anti-Covid nelle scuole, composte da operatori dei nostri servizi di prevenzione”. Lo ha detto Alessio D’Amato, assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ai microfoni di Radio Cusano campus.

“Queste sono un elemento importante perché, insieme alle autorità scolastiche, dovranno monitorare la situazione e laddove emergessero criticità dovranno far intervenire le squadre Uscar che sono unità mobili che potranno eseguire direttamente in loco i test, in questo caso anche i test rapidi. Il messaggio che vogliamo dare è di speranza e fiducia, i nostri operatori stanno facendo uno sforzo enorme”.