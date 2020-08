Due nuovi positivi a Ciampino, nessuno a Fiumicino

Sono stati individuati due nuovi positivi al Covid-19 negli aeroporti di Roma. E’ quanto emerge dal report delle attività negli scali romani diffuso sul portale Salute Lazio.

Per la prima volta dall’avvio dei test, non sono stati individuati positivi all’aeroporto di Fiumicino. All’aeroporto di Ciampino, invece, sono stati registrati due casi: si tratta di un cittadino di Pesaro e di un iraniano di rientro dalla Grecia. Da inizio attività sono stati eseguiti 14.224 tamponi rapidi e i casi positivi asintomatici individuati sono stati 173 (1,2 per cento).

“Per la prima volta sui test rapidi all’aeroporto di Fiumicino zero positivi. Risultato incoraggiante”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio.

Ad oggi, dal 16 agosto, nel solo aeroporto di Roma Fiumicino sono stati effettuati 10.589 test, mentre a Ciampino ne sono stati effettuati 3.635. Dei viaggiatori testati il 59,8% è residente nella Regione Lazio, il 26% è residente in altre regioni e il 14,2% è residente all’estero. “Il servizio che si sta facendo con Aeroporti di Roma è utile per la sicurezza del Paese”, ha aggiunto l’assessore D’Amato.