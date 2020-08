Scuole internazionali: solo al Saint George`s didattica on line

Era tutto pronto, da mesi, per una ripartenza in tutta sicurezza, ma il Saint George’s, istituto internazionale britannico in zona La Storta, è costretto a rimandare l’apertura ‘’in presenza’’ della scuola, prevista il primo settembre. Ne dà notizia ‘’La Repubblica’’, riportando una nota del Preside, e riferendo invece che gli altri istituti privati, i, si apprestano in settimana a riprendere normalmente le lezioni.

«Nelle ultime 24 ore siamo stati informati di ulteriori tamponi positivi all’interno della comunità degli alunni, e di personale scolastico risultato positivo al sierologico. Per questo, nel miglior interesse di tutti, la scuola ritarderà l’apertura in presenza… ma dall’1 settembre si riparte con la didattica on line’’. Si legge nella nota firmata da David Tongue, preside della Saint George’s British international school.

Tutti gli altri istituti internazionali sembrano orientati a riprendere normalmente le lezioni. La Marymount, scuola cattolica internazionale e l’istituto Francese Saint-Dominique riaprono normalmente il 2 settembre: per entrambi orario pieno e in presenza.

L’American overseas school of Rome ha preparato una guida pragmatica, con tre scenari possibili legati alle diverse situazioni epidemiologiche: in presenza, didattica ibrida o a distanza. Al momento, tutto sembra pronto per partire in presenza giovedì 3 settembre.

Tra il 2 e il 3 settembre riapre anche lo Chateaubriand, la scuola francese, con orari scaglionati e tre, quattro ore di lezione al giorno: troppo poco secondo i genitori, che sono in subbuglio e chiedono un incontro col preside. In particolare al centro delle polemiche anche il turno pomeridiano, previsto per il ciclo di scuola media.

Stessa decisione, dovuta a ragioni di spazio, presa anche dalla Scuola germanica di Roma, sull’Aurelia antica: l’istituto riprende le lezioni tra il 3 e il 4 settembre, quasi tutte le mattine con l’eccezione di alcune classi che effettueranno orario pomeridiano.

E per quando riguarda il Cervantes, scuola spagnola a Trastevere, e la Scuola svizzera, le lezioni riprendono il 7 e il 9 settembre.