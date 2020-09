Voragine in un giardino in via Banfi, evacuata palazzina

Una voragine pari a circa 3 metri per 2 e profonda 5 si è aperta questa mattina in via Antonio Banfi zona, La Massimina-Casal Lumbroso, all’interno di un giardino di pertinenza dell’appartamento al civico 31.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma. Per precauzione l’intero edificio, di tre piani, è stato interdetto.

Anche a causa delle preoccupanti crepe nei muri della struttura, tre nuclei familiari sono stati sgomberati e successivamente affidati al personale della polizia locale di Roma Capitale XII gruppo Monte Verde per l’eventuale ricerca di soluzioni alloggiative provvisorie.