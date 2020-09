Lampioni spenti su via Salaria, “situazione pericolosa”

Sulla via Salaria a Roma, la scorsa notte, erano numerosi i lampioni spenti e tratti di strada al buio lungo il suo tracciato. È quanto denuncia in una nota il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.

“A nostro giudizio – spiega Maritato – si tratta di una situazione grave e pericolosa, che diminuisce in maniera sensibile la percezione di sicurezza di automobilisti e centauri. Per questa ragione, chiediamo alle istituzioni competenti le motivazioni di questa precarietà e sollecitiamo, al contempo, un intervento quanto più rapido e tempestivo possibile al fine di risolvere questa delicata problematica. Altrimenti – conclude – sarà nostra premura presentare un esposto in procura della Repubblica di Roma al fine di comprendere le responsabilità di tali mancanze e tutelare, al contempo, i diritti dei cittadini che, lo ricordiamo, pagano le tasse nella speranza di ottenere servizi di qualità”.