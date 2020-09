San Cesareo, uomo cade in un pozzo di 10 metri e muore

Un uomo di 55 anni è caduto in un pozzo all’interno di una proprietà privata, in via del Carzolese 29, a San Cesareo, ed è morto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per il recupero della salma.

Questa mattina, intorno alle 7.50, una squadra del distaccamento di Palestrina è intervenuta insieme al nucleo Saf e ai sommozzatori per portare fuori dal pozzo il corpo dell’uomo, che è stato recuperato a una profondità di 10 metri. La salma è stata affidata all’Autorità giudiziaria per le indagini.