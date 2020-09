Campidoglio, completata prima fase lavori a Istituto Mazzacurati

Si è conclusa la prima fase dei lavori nella scuola Mazzacurati, nel quartiere di Corviale. Sono 17 le aule pronte e a disposizione delle scuole secondarie dei Municipi XI e XII, qualora ne facciano richiesta per aumentare gli spazi e garantire così il rispetto del distanziamento fisico tra gli studenti, previsto dalle disposizioni anti-Covid. Lo comunica il Campidoglio in una nota.

In alternativa, le aule verranno messe a disposizione del ministero dell’Istruzione per analoghe necessità degli istituti statali. Nell’edificio in cui sorge la scuola si è concluso il primo stralcio di alcuni importanti lavori di ristrutturazione. Sono stati riqualificati l’atrio e la mensa, è stato inserito un patio per migliorare l’illuminazione, è stata effettuata una revisione completa dei lucernari di copertura con l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua ed è stato realizzato un sistema di isolamento acustico con nuovi infissi nella palestra.