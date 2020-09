Dopo 14 anni Atac torna a comprare bus corti

Habemus autobus corti. È questa la notizia data dal blogger TPL sui circa 30 bus ‘mini’ che nei prossimi inizieranno a circolare per le strade per la Capitale. Una buona notizia, vista la conformazione di un centro storico come quello di Roma, ricco di stradine e di punti problematici per veicoli ingombranti.

“I primi 15 saranno consegnati tra 5 mesi, gli ulteriori 15 nei successivi 30 giorni – racconta TPL Roma – si tratta del primo acquisto di vetture “corte” dal 2006. La gara è stata vinta da Romana Diesel Spa, un concessionario Iveco, come unico partecipante”.

Questi mezzi andranno a sostituire i circa 20 mezzi ‘corti’ che erano stati noleggiati da Atac a inizio 2019. Un affitto reso necessario dalla penuria sistematica di mezzi che affliggeva le linee linee 115, 870, 228, 029, 303, 020, 188.

Tra queste c’è anche la linea 115 che porta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, che negli ultimi anni ha vissuto non pochi problemi proprio a causa del numero ridotto di mezzi a disposizione. Problematiche che, si spera, possano esser risolte dall’arrivo dei nuovi bus ‘corti’,