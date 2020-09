Covid, nel Lazio in arrivo 500 medici per le scuole

La Regione Lazio cerca di 500 sanitari per potenziare i sistemi anti-covid bella scuola.

Una settimana fa il governatore Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per l’attivazione immediata da parte delle Asl delle procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-CoV 2 nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio.

“Tali professionalità – si legge in una nota della Regione Lazio – saranno acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e attraverso l’utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso. In caso di nuove procedure saranno aperte anche ai laureati in Medicina e chirurgia iscritti all’ordine e non in possesso delle specializzazioni secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale vigente. Sarà compito della Direzione regionale Salute definire il fabbisogno e il numero dei professionisti sanitari da impiegare presso ciascuna Asl. Si stima un fabbisogno di circa 500 unità. Questa ordinanza si inserisce nel quadro già avviato delle equipe anti-Covid per le scuole. Questi professionisti saranno coordinati dai referenti individuati dai dipartimenti di prevenzione.

“Stiamo mettendo in campo una folta squadra di professionisti sanitari per far ripartire in sicurezza le scuole”, ha commentato il presidente Zingaretti.