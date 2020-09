Ricciardi, tra fine settembre e inizio ottobre momento verità per vaccino

Sarà tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre “il momento della verità per il vaccino contro il Covid-19”, concepito sull’asse Oxford-Pomezia. Lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, consulente del dicastero della Salute, intervistato dal Gr1.

“Sarà stata completata la fase 3 su migliaia di volontari sani – ha proseguito Ricciardi -. A quel punto avremo il vaccino. Non sarà, naturalmente, per tutti, bisognerà cominciare a produrlo. Sarà, però, per fasce importanti di popolazione”.