Inciampa su binari e cade in una buca, 92enne salvato da Polfer

Era diretto alla stazione di Roma Termini dove lo aspettava il figlio ma per sbaglio è sceso alla stazione di Roma Tiburtina. Disorientato, l’uomo di 92 anni ha attraversato i binari, inciampando a causa della massicciata e finendo nell’intercapedine di cemento dove c’è lo scambio del binario. Per fortuna è stato sentito dai poliziotti che lo hanno soccorso.

L’anziano era rimasto incastrato in una buca in cui era installato il deviatoio degli scambi tra i binari. E’ stato estratto di peso e messo in sicurezza.