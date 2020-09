Roma: incidente su monopattino, in codice rosso giovane di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, di nazionalità bengalese, è rimasto ferito, questa mattina alle 7:30, in un incidente mentre era alla guida di un monopattino, in via Prenestina. Sul posto le pattuglie del V gruppo Casilino al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare anche un eventuale coinvolgimento di altro veicolo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

