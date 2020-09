11 settembre: Roma ricorda le vittime della strage di New York

La città di Roma per la pace contro ogni forma di terrorismo. Questo il messaggio esposto sulla targa in ricordo delle vittime della strage di New York e Washington dell’11 settembre 2001 che si trova al Circo Massimo, in piazzale di Porta Capena. Oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l’ambasciatore statunitense in Italia, Lewis Eisenberg, hanno deposto una corona davanti al monumento. “Anche dopo 19 anni credo che sia fondamentale mantenere la memoria di quello che è accaduto perché ha cambiato il mondo – ha detto Raggi -. Abbiamo il dovere di mantenere la memoria e dobbiamo modificare il nostro modo di approcciare agli altri. Solo se riusciamo a essere solidali e riusciamo a costruire una società fondata sui valori della solidarietà, condivisione e compartecipazione, potremo fermare il rigurgito di odio, terrorismo e razzismo che purtroppo pervade ancora le nostre comunità. Roma – ha concluso Raggi – abbraccia New York e abbraccia l’America perché quello che è accaduto non si ripeta mai più”.

L’ambasciatore Eisenberg ha ringraziato la sindaca e spiegato: “Quel giorno ho perso 85 dei colleghi con i quali avevo lavorato per otto anni. Come sapete abbiamo perso 3 mila persone. Da quel giorno – ha aggiunto – è iniziata una guerra che in qualche modo ancora continua, una guerra contro il terrorismo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, l’Italia e tutti quei Paesi che si sono uniti alla nostra lotta al terrorismo condividono la speranza che un atto terroristico come quello non accadrà mai più. Lavoriamo insieme per questo”.