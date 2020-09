Corsie preferenziali, a Roma arrivano nuovi varchi

“Stiamo completando l’installazione di 6 nuovi varchi Tpl a protezione delle preferenziali. Entreranno in servizio entro il 15 settembre: due in via Regina Margherita, due in corso Vittorio e due via Labicana. Altri quattro a dicembre: a via del Corso e via dei Fori imperiali. Infine altri 11 entreranno in servizio entro febbraio 2021: due su via Emanuele Filiberto, due in viale Libia, uno in via Cicerone, lungotevere San Gallo e via Colonna, altri due in via Volturno e due sul corridoio Laurentina”. Cosi Luca Avarello, tecnico dell’agenzia Roma servizi per la Mobilità, durante una riunione della commissione Mobilità del Comune di Roma. Avarello ha anche ricordato come entro il 31 dicembre arriveranno quattro attraversamenti pedonali al led: in via Newton, via Pietralata, via Bravetta e via Casilina. (fonte Roma Servizi per la Mobilità)

