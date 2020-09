Verdi, a Roma 50mila pini a rischio per cocciniglia

“Mentre la Regione Campania ha predisposto da tempo un Piano di contrasto alla cocciniglia del pino (Toumeyella parvicornis), Zingaretti e Raggi, con i rispettivi assessori Onorati e Fiorini, continuano a risultare clamorosamente assenti sulla questione: 50.000 pini di Roma sono a rischio, con potenziali pericoli anche per l’incolumità delle persone e sulla pagina web del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio appare solo un misero post in cui si ‘informa’ che nel Lazio è stata segnalata la presenza del pericoloso insetto il quale, nelle zone d’origine (Caraibi), è stato in grado di distruggere circa il 95% delle specie di pino locali”. Così, in una nota, i co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli.

“In assenza di un piano specifico, si potrebbero almeno annaffiare le piante per rinforzarle. Invece, Regione e Comune sembrano preferire spendere soldi per abbattere i pini piuttosto che per curarli, sbandierando, poi, il progetto regionale Ossigeno come il metodo per piantare 6 milioni di alberi entro il 2022. Siamo convinti, – concludono Calcerano e Meli, – che, per poter godere dei benefici degli alberi, sia più proficuo salvare quelli esistenti anziché piantarne di nuovi e aspettare che crescano”.