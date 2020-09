Test e Vaccini: D`Amato, per le scuole è tutto pronto

La nostra macchina è pronta. Ci aspettiamo casi, in alcuni istituti stranieri a Roma ce ne sono già stati. Ma non prevediamo una contestualità di contagi così importante da dover rinchiudere tutte le scuole. L’assessore regionale alla sanità in un intervista al Messaggero si dimostra ottimista e sottolinea l’impegno sul fronte dei vaccini antinfluenzali e dei test salivali.

Com’è noto i vaccini antinfluenzali sono stati resi obbligatori per gli over 65, mentre sono fortemente raccomandati per la fascia 60-65 e i bimbi piccoli. Per loro è gratuito.

D’Amato annuncia che è allo studio un accordo con le farmacie. ‘’Presto – sottolinea – la vaccinazione si potrà fare anche sotto casa.’’

‘’Abbiamo acquistato – afferma – 2,4 milioni di dosi per raddoppiare la copertura. Ci aiuterà a identificare più facilmente i casi di Covid-19». In caso di contagi a scuola D’Amato precisa che se ci saranno positivi si procederà con test su tutta la classe e a campione sul resto degli alunni. ‘’Ci aiuterà – rileva – il test salivale che lo Spallanzani validerà entro il mese. Meno invasivo, sarà più facile da usare con i bambini più piccoli’’.

Restano due problemi: i distanziamenti in classe e quelli sui bus scolastici e di linea. «Per il primo – rileva – ci aiuteranno i 290 tra medici e infermieri che abbiamo ingaggiato per le scuole. Oltre a intervenire in caso di contagio, controlleranno l’assetto degli istituti. Se individueranno scorrettezze, per esempio nelle distanze tra i banchi, segnaleranno tutto sia al dirigente scolastico che al referente Covid del plesso e all’ Asi».

Infine sono Bus e metro a preoccupare di più D’Amato. ‘’La mascherina obbligatoria a bordo – rileva – è comunque consigliata anche quando si vedono gli amici fuori da scuola’’.