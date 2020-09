Rom: Campidoglio, su campo Castel Romano intervento immediato

“La situazione di Castel Romano dal punto di vista igienico sanitario e’ abbastanza critica quindi e’ necessario un intervento immediato tant’e’ che l’area e’ stata anche oggetto di sequestro dell’autorita’ giudiziaria. Siamo di fronte a due emergenze: quella Covid e quella sanitaria all’interno del campo quindi le due esigenze andranno necessariamente contemperate”. Lo ha detto Marco Cardilli, vice Capo di Gabinetto e delegato alla sicurezza del Campidoglio, intervistato nel programma Gli Inascoltabili su Nsl Radio e Tv, parlando dello sgombero in programma di parte del campo Rom di Castel Romano.

“Dobbiamo necessariamente accelerare – ha aggiunto – per la salvaguardia dell’incolumita’ e della salute pubblica. Quando parliamo d’inclusione non c’e’ solo la casa popolare, che peraltro e’ un diritto di tutti, il piano Rom porta degli strumenti aggiuntivi come ad esempio degli aiuti economici per la ricerca di una casa in autonomia. In questo modo le famiglie diventano artefici della propria inclusione”.