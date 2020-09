Cerveteri, ritrovate le cinque persone disperse nel bosco

Sono state individuate alle 16:50 dai vigili del fuoco, grazie alla ricezione delle coordinate geografiche, le cinque persone che risultavano disperse in una zona boschiva a Cerveteri. Sono tutte in buone condizioni e al momento sono in atto le operazioni di recupero. Sul posto anche il 118, a cui verranno affidate le persone anziane di 72 anni, e i carabinieri.

