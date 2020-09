Un murale per ricordare Willy davanti l’università Roma Tre

Un murale per ricordare Willy Monteiro Duarte davanti all’Università Roma Tre, in un luogo di grande passaggio per i giovani affinché il suo atto di coraggio nel difendere l’amico non sia dimenticato. Il graffito è stato realizzato, e sarà completato nella giornata di domani, dagli artisti del gruppo “Dans la rue” su proposta dell’associazione Nibi, Neri italiani black italians.

Il murale ritrae il volto sorridente di Willy su uno sfondo azzurro ed è accompagnato dalle scritta “il tuo sorrisco contro ogni violenza” e “il coraggio è la chiave all’indifferenza”. “Abbiamo scelto un muro davanti a Roma Tre perché ci sono tanti giovani che passano di qui – spiega Paolo Barres di Nibi – e per lasciare un’impronta nella memoria dei ragazzi in un luogo in cui si formano le menti e il futuro delle donne e degli uomini della società. Willy ha compiuto un atto di coraggio, di grande umanità che va ricordato oggi e sempre“. Willy Monteiro Duarte è morto a 21 anni mentre tentava di difendere un amico da una rissa davanti a un locale a Colleferro.