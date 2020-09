Coronavirus, ok della Regione ai test rapidi in strutture private

Si è svolto mercoledì scorso il tavolo tecnico presso la Direzione regionale salute che ha esaminato il documento relativo al test rapido per l’identificazione dell’antigene del virus Sars cov-2. Lo rende noto la Regione Lazio.

A seguito del tavolo verrà emanata una direttiva per procedere all’abilitazione al test rapido antigenico delle strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio per l’attività di diagnostica di laboratorio con settori specializzati per microbiologia virologia e immunologia nel rigoroso rispetto delle procedure di contenimento, del corretto utilizzo dei dpi, e nella garanzia di percorsi separati, sul modello di quanto già accade per i test sierologici.

Verranno indicate nel documento le metodiche, che sono quelle validate dall’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, e che si stanno utilizzando presso gli Aeroporti di Roma. Verrà inoltre indicata una tariffa calmierata di riferimento (13,94 euro) che dovrà essere esposta al pubblico con l’impegno di prenderne atto. In caso di positività al test dovrà essere eseguito il tampone molecolare presso i drive-in regionali, che fanno riferimento alla rete regionale Coronet validata dall’Istituto Spallanzani, muniti del referto di positività al test antigenico, di tessera sanitaria e ricetta dematerializzata.