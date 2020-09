Comunali Lazio: tanti i ballottaggi, assente il M5S

Conclusi gli scrutini nel Lazio: tanti i comuni che andranno al secondo turno. Per la maggior parte di loro sarà uno scontro tra liste civiche. Fuori dalle sfide, quasi dappertutto, il Movimento 5 stelle. La maggior parte delle coalizioni al voto sono state sostenute da centrodestra e centrosinistra.

A Colleferro, comune alle porte di Roma, si conferma sindaco Pierluigi Sanna (Pd). Schiacciante la percentuale: 75,09 per cento. Arriva, invece, al 14,60 lo sfidante Rocco Sofi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e la lista civica Impegno comune. Nella Città metropolitana di Roma anche il Albano Laziale è andato al voto e anche nella cittadina dei Castelli romani a vincere è un candidato sostenuto dal centrosinistra: Massimiliano Borelli che arriva 52,43 per cento. Al 38,82 per cento si ferma il candidato della coalizione di centrodestra Matteo Mauro Orciuoli.

Ad Ariccia, invece, sarà ballottaggio tra il candidato di centrodestra Gianluca Staccoli, che ha ricevuto il 39.08 per cento delle preferenze ed Emilio Cionfanelli, al 20 per cento. Ballottaggio anche ad Anguillara tra Angelo Pizzigallo (35.5 per cento), centrodestra e Michele Cardone (29.79), sostenuto da Pd e lista civica “Siamo Anguillara”. Il comune di Genzano vedrà confrontarsi al secondo turno Carlo Zoccolotti, che si è fermato al 36,56 per cento, sostenuto da Pd e liste civiche e Piergiuseppe Rosatelli, centrodestra, che ha ricevuto il 27,59 per cento delle preferenze. Altro comune dei Castelli romani che andrà al ballottaggio è Rocca di Papa: un testa a testa tra Veronica Cimino (al 27,46 per cento), sostenuta da liste civiche e Massimiliano Calcagni (al 25,85 per cento), centrodestra. Anche nel comune di Zagarolo la partita elettorale andrà al secondo turno, per un soffio: si è fermata al 49,2 per cento Emanuela Panzironi (Pd e liste civiche). Se la vedrà con Giovanni Luciani (al 25,24 per cento), espressione della lista civica “Zagarolo nel cuore”. A Terracina la sfida al ballottaggio sarà tutta a destra: in vantaggio Roberta Tintari, sostenuta da Fratelli D’Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari e Uniti e Liberi che sfiderà Valentino Giuliani, sostenuto da Lega e Forza Italia.