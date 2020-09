Raggi presenta patto per verde: “Risposta a Mafia Capitale”

Riparte la manutenzione del verde urbano orizzontale di Roma tramite l’assegnazione di un appalto triennale da 48 milioni di euro. Con questi fondi, divisi in 8 lotti di gara, si provvedera’ alla bonifica della vegetazione e alla potatura di cespugli nel territorio cittadino. I primi interventi partiranno la prossima settimana dal parco di Monte Ciocci, quello Romano Sinisgalli e il Melvin Jones. “Quello che stiamo presentando oggi e’ la risposta a Mafia Capitale, il punto di partenza della manutenzione ordinaria a Roma. Ci abbiamo messo 4 anni per avere 8 ditte che lavoreranno su altrettanti lotti. Tra pochi giorni le ditte che hanno vinto inizieranno, si occuperanno di 1.500 aree”, ha detto il sindaco Virginia Raggi presentando i lavori.

“ll servizio giardini si occupera’ di coordinamento delle ditte esterne – ha aggiunto – e della manutenzione dei grandi parchi e del verde di pregio. E’ una risposta forte che vuol dire cosa significa programmare. Negli anni Novanta il servizio giardini era invidiato al livello internazionale, poi il personale si e’ invecchiato e non e’ stato rinnovato. Evidentemente si era pensato che il verde pubblico non meritasse di essere curato dai nostri giardinieri e si volesse appaltare. Invece quando siamo arrivati non c’erano ne’ giardinieri ne’ fondi, ed e’ in questo stato di perenne emergenza che hanno pensato di fare quello che abbiamo visto. Non abbiamo ceduto ad altri sistemi misti – ha concluso Raggi – piu’ veloci che ci erano stati proposti, la panacea ha fallito”. L’assessore al Verde Laura Fiorini ha invece sottolineato: “Con questa programmazione triennale siano convinti di poter imprimere una svolta decisiva nella gestione del verde nella Capitale. Parallelamente rilanciamo il servizio giardini valorizzandone le professionalita’ e potenziandolo con 71 nuove assunzioni”.