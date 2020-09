Scontro tra due tram in via Prenestina, nove feriti

Nove persone sono rimaste lievemente ferite a seguito di un tamponamento tra due tram avvenuto ieri poco dopo le 21.30 in via Prenestina all’altezza di largo Irpinia. A scontrarsi sono stati i mezzi delle linee 5 e 19.

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali, quasi tutti in codice verde: in otto, infatti, sono stati medicati e dimessi. Una persona invece è entrata al pronto soccorso del Santo Spirito in codice giallo ed è stata ricoverata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario dell’Ares 118 e la Polizia locale di Roma. Sono in corso accertamenti sulle dinamiche dell’incidente.