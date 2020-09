Stadio Roma: Raggi, entro Natale il progetto in Aula

Sul progetto per la realizzazione dello stadio dell’As Roma a Tor di Valle “siamo al rush finale. Il traguardo è vicino”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un’intervista a “Il Romanista”. Alla domanda se contasse di far arrivare il progetto in Assemblea capitolina entro Natale, Raggi ha risposto: “Sì, lo confermo. È l’obiettivo a cui stiamo lavorando”.

“I politici – ha continuato la sindaca – fanno sempre promesse. Io, invece, posso garantire il mio impegno pieno per uno stadio fatto bene. Spero di inaugurarlo da sindaca insieme a loro (i cittadini, ndr)”.

La sindaca ha inoltre confermato che a breve è previsto un incontro con i nuovi proprietari dell’as Roma in merito al progetto dello stadio a Tor di Valle. “Ci incontreremo presto”, afferma Raggi e poi alla domanda se avesse avuto la percezione di un cambiamento con la nuova gestione della società, risponde: “Le cose stanno procedendo velocemente”.