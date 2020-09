Coronavirus: positiva studentessa liceo di Maccarese

Una studentessa del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese, nel comune di Fiumicino, risulta positiva al Covid 19. A quanto si e’ appreso, come conferma il sindaco di Esterino Montino, la studentessa non ha mai frequentato in presenza lezioni in aula dall’inizio dell’anno scolastico poiche’ in didattica a distanza da casa.

“Sono in corso le indagini sui contatti stretti della studentessa del Leonardo Da Vinci da parte della Asl – commenta Montino – La ragazza non e’ mai stata a scuola, pero’ domenica scorsa ha partecipato ad una festa con alcuni compagni di scuola, che sono gia’ stati messi in isolamento preventivo dalla Asl”.

Non ci saranno comunque lezioni in classe domani nei plessi del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese ma la didattica a distanza per “tutti gli alunni di tutte le classi del plesso storico e centrale di via di Maccarese n.38-40”.

Dopo la positivita’ di una studentessa, mai stata in aula dall’inizio dell’anno scolastico, e’ quanto ha comunicato la Dirigente scolastica del liceo agli studenti, ai genitori ed ai docenti. La comunicazione intende “offrire chiarimenti alle famiglie in merito ad una segnalazione di un caso Covid pervenuta alla Nostra Istituzione, al fine di rassicurare l’utenza sulla corretta procedura avviata. Solo ieri, a mezzo mail, si e’ appreso di una positivita’ a Covid-19, di persona iscritta, ma che non e’ mai stata presente in nessuno dei nostri plessi – si legge sul sito del liceo – Da subito, con urgenza, si e’ attivata, come da protocollo Covid condiviso e pubblicato sul sito web della scuola, la segnalazione a mezzo mail all’Asl di riferimento e si e’ fatta espressa richiesta in merito alla necessita’ di informare altre persone venute in contatto in contesto extra-scolastico, alle disposizioni da assumere nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, docenti e alunni”. “Piu’ volte sono stati sentiti anche telefonicamente i responsabili Asl, ai quali si e’ ribadita la richiesta di indicazioni e disposizioni esatte e puntuali – si legge ancora – Si ricorda che solo l’Asl, secondo le disposizioni di legge in vigore, ha competenza per disporre eventuali isolamenti, anche preventivi o chiusura di ambienti al pubblico, con conseguente sanificazione. Allo stato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta o risposta dall’Asl , si e’ nuovamente sollecitato a mezzo mail una disposizione chiara ed univoca. Nelle more e nell’attesa di tali comunicazioni, La Dirigente, in via cautelare, per salvaguardare il buon esito dell’attivata procedura di segnalazione, dispone che tutti gli alunni di tutte le classi del plesso storico e centrale di via di Maccarese n.38-40, svolgano didattica a distanza per la giornata di venerdi’ 25/9/2020”.