La Protezione Civile colora il centro di Roma

A centinaia le casacche gialle e blu della Protezione Civile nel pieno centro di Roma. I volontari di questo organismo sono arrivati ieri sera a piazza San Salvatore in Lauro, a metà di via dei Coronari, per partecipare alla celebrazione religiosa per Padre Pio, loro patrono.

”Padre Pio diceva che ‘siamo molto facili nel domandare ma tardi nel ringraziare’. Oggi mettiamo insieme queste due espressioni di questo grande santo, vostro protettore”, ha detto monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, aprendo la cerimonia religiosa. Presenti anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

”’Abbiamo chiesto tanto, abbiamo chiesto con urgenza il vostro aiuto quotidianamente. Un grazie sincero a tutti i volontari che in tutta Italia hanno dato una grande testimonianza di vicinanza e solidarietà. Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo a coloro di voi che sono stati chiamati per primi a dare un aiuto immediato. Vengo da Codogno, mio paese natale, e non posso dimenticare che abbiamo vissuto giorni e mesi in cui voi ci avete dato la dimostrazione di cosa significa la solidarietà nel momento del bisogno”.

Raggi ha voluto dare ”un saluto e un ringraziamento dal cuore” a ciascuno dei volontari della Protezione Civile. ”Avete dato una prova eccellente durante l’emergenza del covid. Durante tutto questo periodo con un spirito di abnegazione, con coraggio e determinazione avete portato avanti le varie attività, dagli aiuti alimentari al coordinamento. Avete lavorato instancabilmente per far andare avanti il nostro paese in un periodo drammatico. Voi ci siete sempre stati”