Alberi caduti per il forte vento in tutta Roma

Sono decine a Roma gli interventi di Polizia locale, Vigili del fuoco e Protezione civile per cadute di rami o alberi a causa del forte vento, che in alcuni casi hanno causato danni su cose o veicoli. Al momento non si registrano feriti.

Tra gli interventi di rilievo delle pattuglie, si registrano quelli nel territorio del II municipio: uno in piazza Buenos Aires, dove un albero e’ caduto tranciando i cavi del tram, che poco fa sono stati ripristinati, e un altro in via di Novella, dove un albero e’ caduto su alcune auto. Polizia locale e Vigili del fuoco, oltre a rilevare i danni, hanno fornito ausilio alle persone che in quel momento si trovavano all’interno dei veicoli. Nessuno e’ rimasto ferito. Questa mattina a via Pomezia i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un albero caduto su un’auto.

Intanto, “per avverse condizioni atmosferiche ed allerta meteo il drive-in lunga sosta all’aeroporto di Fiumicino chiude in attesa di un miglioramento”, fa sapere l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.