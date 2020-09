Maltempo a Roma e in tutto il Lazio, pioggia e grandine

Sarà una domenica bagnata, tutto il contrario delle famose ottobrate romane, ancor più perché siamo solo a fine settembre. La Protezione Civile ha infatti emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse da questa mattina, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. Maltempo quindi su tutta la regione.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, tuoni e lampi, forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Aniene; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha allertato il Sistema di Protezione Civile Regionale e dunque invitato tutte le strutture a fare la massima attenzione

In caso di emergenza per il maltempo , la Protezione Civile Regionale ricorda che la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile.

Soprattutto il Centro-Nord Italia e’ dunque investito da un anticipo di inverno, da maltempo diffuso, che ha fatto anche calare bruscamente le temperature. Se fino allo scorso week-end in alcune zone si poteva andare in spiaggia, nel giro di qualche giorno invece si e’ vista la prima neve. Ma a proccupare sono soprattutto i tanti danni, con alberi caduti e case danneggiate in molte delle localita’ colpite. Nel Lazio una lieve coltre di neve è già apparsa a Ovindoli e a Roccaraso.