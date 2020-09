Coronavirus: Lazio, 211 casi di cui 73 a Roma; 3 decessi

Torna a crescere il numero dei nuovi positivi nel Lazio. “Su circa 8mila tamponi oggi si registrano 211 casi”, rende noto l’assessore Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 181 su quasi 9mila tamponi. Dei 211 casi di oggi, precisa D’Amato, 73 sono a Roma. Nelle ultime 24 ore sono anche stati registrati 3 decessi.

In particolare, nella Asl Roma 6 sono 56 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di nove contatti di casi gia’ noti e isolati e trentanove casi con link al focolaio nella casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa, individuato grazie ad una attivita’ di verifica a campione predisposta dalla Asl. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi. “E’ necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l’accesso in Rsa e case di riposo” commenta l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato.

Nel Lazio “sono in consegna alle Asl un milione di dosi” del vaccino antinfluenzale, ha fatto sapere D’amato.