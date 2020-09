Totti in ospedale dalla calciatrice della Lazio uscita dal coma

Francesco Totti ha visitato questa mattina, al Policlinico Gemelli di Roma, Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente, che si è svegliata dopo un messaggio inviato dall’ex capitano della Roma. Sul profilo Instagram della ragazza compare la foto accanto all’ex capitano. La calciatrice è rimasta in coma dopo un brutto incidente e si è svegliata solo qualche giorno fa ascoltando la voce dell’ex capitano della Roma che le aveva spedito un video messaggio che la incoraggiava a non mollare. “E’ stato emozionante? – hanno chiesto i giornalisti presenti a Totti – Più per lei devo dire. Mi ha sorriso, mi ha abbracciato e si è messa a piangere”. ha risposto il capitano della Roma.

Che ha aggiunto a chi gli spiegava come la sua voce avesse prodotto effetti fin da subito sulla calciatrice in coma avendogli fatto alzare la frequenza cardiaca:”A saperlo prima l’avrei fatto prima. Ci siamo dati appuntamento per rivederci fuori dall’ospedale”.

“Devo ringraziare un amico di mia figlia – ha spiegato Stefano Matilli, papà di Ilenia – , che ha avuto l’idea di contattare Francesco Totti e di fargli registrare un messaggio. Francesco ha accettato subito, si vede che è una persona dal cuore buono, parlare con lui oggi in ospedale è stato come parlare con un fratello”.