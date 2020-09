Incidente in zona Selva Candida, 26enne investe e uccide donna

Incidente mortale ieri sera in via di Selva nera, tra via Riserva grande e via Ines Bedeschi. Intorno alle 20.30 un 26enne, alla guida di una Mercedes A180 ha investito una donna italiana di 57 anni, morta sul colpo. Il giovane è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per effettuare i test tossicologici di rito. La salma della donna è stata traslata al Gemelli. Sul posto per i rilievi gli agenti dell polizia locale di Roma Capitale del gruppo Montemario.

Stampa