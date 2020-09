Già da gennaio era nota la possibile chiusura della Metro B per le scale mobili

A metà gennaio 2020 era già possibile venire a conoscenza delle chiusure che – quest’autunno – colpiranno il servizio della Metro B di Roma. A rivelarlo non è stato né un indovino né un medium ma Mercurio Viaggiatore, blogger e attento osservatore dei problemi della mobilità capitolina. Attraverso la consultazione degli elenchi delle scale mobili gestite da Atac, infatti, è stato possibile scoprire il ciclo di vita degli impianti e la necessità di revisionarli o sostituirli. Più nel dettaglio, a livello normativo, è necessaria la revisione al 10° e al 20° anno di attività e la sostituzione al trentesimo. Così, consultando gli elenchi, è stato possibile dire a gennaio 2020 che nel corso dell’anno Policlinico e Castro Pretorio, data la loro conformazione e il loro stato delle scale mobili, sarebbero state a forte rischio chiusura.

“Policlinico ha un’affluenza molto elevata ed una profondità di oltre 15 metri. Inizia ad esserci il concreto rischio di chiusura o che resti aperta solo in uscita. Se dovesse chiudere, sarebbe veramente incomprensibile il motivo per cui si sta provvedendo alla sostituzione iniziale di solo la metà delle scale mobili – scriveva a gennaio Mercurio – Castro Pretorio è la situazione più critica. Affluenza molto elevata e un’unica rampa profonda quasi 22 metri. Con queste premesse, la chiusura è altamente probabile, a meno di lasciare la stazione aperta con una sola scala mobile funzionante in salita, con i lavori in corso. Se dovesse chiudere, sarebbe veramente incomprensibile la sostituzione iniziale di solo 3 scale mobili su 4”.

Previsioni azzeccate, visto che – come raccontato da Radiocolonna – Castro Pretorio verrà chiusa il 5 ottobre e Policlinico il prossimo 29 novembre.