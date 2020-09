Trovato Ordigno prima guerra mondiale, chiusa zona centro Roma

Un ordigno bellico, risalente alla prima guerra mondiale, e’ stato rinvenuto e messo in sicurezza gli uomini della polizia locale di Roma Capitale intervenuti alle 12 di oggi in via dei Cappellari, al centro di Roma. Sul posto anche il Genio Militare.

Gli uomini del Gruppo Trevi della locale hanno chiuso la zona, oltre a procedere alla necessaria rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza. In tutto sono state evacuate circa 100 persone tra residenti e negozi, la strada è stata interdetta fino a via del Pellegrino.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai al lavoro per la ristrutturazione di un appartamento al civico 75, rimuovendo dei vecchi pavimenti avrebbero trovato una scala che porta a una cantina. Dentro, ecco spuntare la bomba. Il personale dell’Esercito sta eseguendo la ricognizione dell’ordigno propedeutica all’immediata messa in sicurezza.