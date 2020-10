Covid: 17 positivi in liceo Roma, test a tappeto

Diciassette positivi al Covid-19 in un liceo della Capitale. Secondo quanto si e’ appreso, i casi riguardano studenti di due classi del liceo classico Bertrand Russell in zona Tuscolana. Tutto e’ iniziato nei giorni scorsi dopo la comunicazione della famiglia di uno studente che ha segnalato un positivo al tampone per il Covid-19 in una classe quinta della sede centrale. E’ stata messa in quarantena la classe, i docenti e sanificati l’aula e i bagni del piano. Al momento sarebbero due le classi interessate, di cui 12 positivi in una.

La Asl Roma 2 ha avviato uno screening nell’istituto e anche oggi sta effettuando test nei vari plessi per stabilire quali misure mettere in atto. Apprensione tra i genitori che in mattinata avevano paventato anche la possibilita’ di una sorta di “mini lockdown”. Al momento, secondo quanto si e’ appreso da fonti sanitarie, si dovrebbe continuare con la quarantena delle singoli classe coinvolte.