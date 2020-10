Da dieci giorni la buca che all’Appio Latino ferma l’87

A Roma una buca sull’asfalto non è una novità, ma, quando questa esiste da dieci giorni e fa deviare il percorso di un bus che arriva fino in centro, è un grosso problema.

Succede all’Appio Latino, a via Albalonga, dove appunto da dieci giorni all’angolo di via Ceneda si è aperto un avvallamento nell’asfalto che a mano a mano si è allargato. Ne consegue che il bus 87, che da largo dei Colli Albani porta a Prati passando per il centro, è costretto a cambiare percorso facendo tutto il giro di piazza di Roma, sempre carica di traffico.

I recenti acquazzoni hanno peggiorato la situazione, e la cosa peggiore è che ad oggi non è stato ancora aperto il cantiere per la riparazione della buca e di quel pezzo di strada. In realtà, la situazione è peggiorata in tutta Roma dopo le violente piogge di questi giorni. Il Campid0glio ha annunciato l’operazione Strade Nuove per gli 8 mila chilometri di strada. Sono 235 gli interventi ultimati e poco più di 20 quelli in corso.



La condizioni delle strade romane hanno innescato la solita battaglia politica. “Senza manutenzioni la Capitale affonda: altro che #stradenuove anche oggi per il #maltempo in tutta la citta’ vie allagate, voragini, strade chiuse, caditoie e tombini otturati. In questi 4 anni dalla Sindaca Raggi solo promesse e zero fatti per la sicurezza e mobilita’ dei romani”, afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu. Il consigliere dei M5S Paolo Ferrara, postando una foto del cantiere di viale Eritrea, dice: “Abbiamo raggiunto numeri importanti sulle strade di Roma. Certo che c’è ancora da fare, ma siamo veramente sul percorso giusto. Le vorrei pubblicare tutte le #StradeNuove ma non ci riesco. Dovrei stare tutto il giorno a lavorare sui social e questo non è possibile”.