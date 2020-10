Campidoglio illuminato di rosa contro tumore al seno

“Il Campidoglio ieri sera si è illuminato di rosa. Abbiamo voluto aderire a ‘Nastro Rosa 2020’, la campagna di prevenzioni del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili, promossa da Airc e Lilt in accordo con l’Anci”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Un segnale importante per sottolineare ancora una volta la fondamentale importanza della prevenzione e del ruolo della ricerca scientifica per la cura dei tumori femminili. Ma anche un segnale di vicinanza a tutte le donne – aggiunge – che stanno combattendo la dura lotta contro il cancro. Non ci stanchiamo di ripeterlo: la prevenzione è la strada da seguire. Non sottovalutiamo, non rimandiamo e non abbiamo paura di effettuare con regolarità i controlli previsti. Prendiamoci cura di noi stesse, sempre”, conclude la sindaca.