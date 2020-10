Coronavirus: Roma, tamponi liceo ‘Manara’ sono tutti negativi

Risultano tutte negative le conferme degli ultimi tamponi del liceo Manara di Roma. Lo comunica la Asl Roma 3 che ha gia’ informato la dirigente scolastica.

In particolare, su un totale di circa 700 tamponi rapidi effettuati su alunni e personale della scuola, dal 28 settembre al 1 ottobre, e’ stato rilevato un solo caso Covid confermato dal tampone molecolare”. “La Asl – si legge nel comunicato – ha tempestivamente fornito tutte le raccomandazioni per la prevenzione del contagio alla direzione scolastica del Liceo Manara e gli esiti dei tamponi molecolari che hanno escluso le eventuali positivita’ al tampone rapido, proprio allo scopo di non intralciare il prosieguo delle normali attivita’ didattiche”.

“La Asl non ha mai dato indicazione di chiusura della scuola. L’esperienza di testing sul campo del liceo Manara di Roma e’ stata molto significativa”.

Nel classico di Monteverde Vecchio, lunedi’ mattina erano cominciati i test antigenici, ed erano in attesa degli esiti dei tamponi molecolari di sette casi di positivita’ riscontrati mercoledi’ scorso durante lo screening predisposto dalla Regione.

Ma non si tratta dell’unica scuola a Roma. Al liceo Russel i casi accertati di positivita’ sono ben 12 in una classe della succursale e due nella sede centrale a cui si aggiunge un bidello: e’ scattato subito lo screening di massa della Asl e si ipotizzano isolamenti di alcune classi.