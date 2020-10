No stato emergenza’, blitz studenti destra in liceo Augusto a Roma

n blitz in spregio alle norme anti Covid per protestare contro la prosecuzione dello stato di emergenza. Lo hanno messo a segno studenti di Blocco Studentesco all’interno del liceo romano Augusto infrangendo le normative anti Covid. La denuncia arriva dalla Rete degli Studenti Medi Roma, dalla CGIL Roma Sud e dall’Anpi VII municipio.

Gli studenti del gruppo di destra forzando i controlli si sono introdotti nel liceo e correndo da una classe all’altra hanno lanciato volantini “che esprimevano messaggi di protesta contro la decisione, da parte del governo, di prolungare lo stato d’emergenza, per poi uscire scavalcando il cancello posteriore della scuola”.

“Quanto successo questa mattina nelle aule del Liceo AugustO di Roma e’ un fatto che non puo’ essere tollerato. Un atto gravissimo che dimostra ed evidenzia non solo il disprezzo per i valori costituzionali e democratici di chi lo ha messo in atto ma e’ aggravato dal fatto di essersi compiuto all’interno di una scuola e in disprezzo di tutte le piu’ elementari norme di prevenzione per contenere l’epidemia di Coronavirus. Ci uniamo, quindi, alla denuncia e all’indignazione che sono gia’ venute in queste ore dalle forze sane, democratiche e antifasciste di Roma che, a partire dall’A.N.P.I., instancabilmente e soprattutto nelle scuole, conducono un’azione quotidiana di conservazione della memoria e costruzione di una societa’ che sia sempre piu’ libera, ospitale, giusta e solidale. Auspichiamo, infine, che i responsabili di questo atto vengano identificati al piu’ presto e che tutte le istituzioni municipali e comunali condannino questo gesto fascista e intollerabile per la nostra citta’.” Cosi’ in una nota la Consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti ed Emiliano Cofano referente Pop VII Municipio.