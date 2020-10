Salgono i contagi, nel Lazio obbligo mascherine all’aperto

,stop sotto 6 anni ++

Esentato anche chi svolge attività motoria (ANSA) – ROMA, 02 OTT – “Il presidente della Regione si accinge a firmare un’ordinanza molto importante. La prima decisione assunta è l’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto con due esclusioni: ai minori sotto i sei anni e a chi ha incompatibilità con uso mascherine e l’altra a chi svolge attività motoria”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in una conferenza stampa allo Spallanzani.

La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.