Coronavirus: Roma, positivo vicepresidente assemblea capitolina

“Ho appena saputo di essere positivo al Covid”. A dare l’annuncio del primo contagio da Coronavirus in Campidoglio è il consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Francesco Figliomeni.

Scrive il consigliere, di aver “fatto il test venerdì scorso subito dopo aver appreso la notizia della positività di mio figlio”.

“Pur non essendo tenuto – prosegue – già da martedì scorso per precauzione sono rimasto a casa in auto isolamento per salvaguardare la salute delle persone con cui sarei potuto entrare in contatto. Sto bene, non ho particolari sintomi e mi atterrò scrupolosamente ai protocolli sanitari rispettando la quarantena prevista dalla normativa. Per quanto mi sarà possibile continuerò a lavorare da casa confidando al più presto di poter espletare il mio mandato anche all’esterno e negli altri luoghi istituzionali”.

“Dopo la notizia della positività del consigliere Figliomeni, cui rivolgo i migliori auguri di una pronta guarigione, ho immediatamente convocato una capigruppo straordinaria per stasera ore 21 che si svolgerà in videoconferenza”. Così il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito.

I consigli della prossima settimana, già convocati su teams per martedì e giovedì, si svolgeranno regolarmente anche perché vertenti su atti urgenti e rilevanti. Quello tematico sulla scuola di venerdì, convocato in aula sarà sconvocato o convocato in videoconferenza.

“Chiedero’ la immediata sanificazione di tutti i locali del comune, da appurare, frequentati dal consigliere. Chiaramente sarà necessario appurare anche tutti i soggetti con cui è entrato in contatto. Non lasceremo nulla al caso”, conclude De Vito.