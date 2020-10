Roma, chiusa stazione Castro Pretorio metro B per lavori

Da oggi la stazione Castro Pretorio della linea B della metropolitana di Roma e’ chiusa per lavori. I treni transitano senza fermare. La chiusura e’ necessaria per consentire i lavori di sostituzione di scale mobili e ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale di utilizzo. Lo comunica Atac attraverso il servizio Twitter Info Atac.

“Metro B, ancora disagi nel trasporto pubblico per i cittadini romani che giustamente protestano per la chiusura odierna di una stazione nevralgica come quella di Castro Pretorio a cui farà seguito quella del Policlinico Umberto Primo. Chiusure che si protrarranno per mesi costringendo i cittadini a trovare soluzioni alternative nel trasporto in superficie con tutte le incognite del caso”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. “Non si capisce perché tali lavori non siano stati eseguiti o iniziati nel periodo estivo – aggiunge -, naturalmente con le dovute cautele per la situazione sanitaria , ma prendono il via quando l’attività lavorativa è più intensa”.

“Una situazione di evidente precarietà per la mobilità cittadina che si aggiunge a tutta una serie di altri problemi che attanaglia la Capitale” conclude Bordoni.