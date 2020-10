Capo gabinetto positivo, Raggi si sottopone a tampone

Il Covid entra in Campidoglio, nelle stanze piu’ vicine a quella della sindaca, l’ufficio di gabinetto. La prima cittadina ora e’ autoisolamento in attesa dell’esito del tampone che ha effettuato in un ospedale pubblico. A risultare positivo e’ proprio il capo di Gabinetto, Stefano Castiglione. Immediatamente e’ scattato il protocollo sanitario: la sindaca, che ieri mattina aveva partecipato ad una incontro con la viceministra Laura Castelli, si sottopone in un ospedale pubblico al tampone. Poi va in autoisolamneto fiduciario in attesa del risultato. Alla fine il tampone rapido è risultato negativo.

Il capo di Gabinetto Stefano Castiglione conferma di avere contratto il coronavirus. Lo dice al Foglio on line precisando pero’ di non avere avuto contatti con la sindaca da giorni. “Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre, ma sto bene -dice- La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana”. Castiglione pero’ e’ andato al lavoro nelle sue stanze a Palazzo Senatorio che domani sara’ soggetto a sanificazioni. Intanto e’ scattato il protocollo che prevede il tracing di tutti i contatti, di lavoro e familiari, del soggetto positivo e una volta rintracciati i link i relativi tamponi. dei contatti e i tamponi per accertare eventuali positivita’.

La sindaca seppur in autoisolamento continuera’ ad esercitare le sue funzioni istituzionali. Gia in Aula Giulio Cesare si era verificato un caso di Covid. Il consigliere Francesco Figliomeni (FdI) era risultato positivo al coronavirus e in quel caso ogni consigliere aveva fatto riferimento al proprio medico curante dopo che il Campidoglio aveva consigliato a chi era entrato in contatto con Figliomeni di procedere al tampone. Il fatto che non si fosse ricorso al protocollo standard, seppur legittimo, aveva sollevato polemiche e il gruppo del Pd opto’ per la quarantena in attesa dei risultati del tampone. L’aula e gli uffici furono sottoposti regolarmente a sanificazione.